Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию в Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ

Также президент Украины заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской

Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи в Брюсселе обсудили ситуацию в Донбассе, включая выдачу российских паспортов жителям региона.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. И это шаг в неверном направлении", — сказал Столтенберг на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Также президент Украины заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, в районе которого действует единственный пункт пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

"Что касается определенных шагов в „Минске", я не могу вам про все сказать, но это прекращение огня, обмен пленными, согласно с нашими договоренностями с главой минской трехсторонней группы, а это Леонид Данилович Кучма. Мы будем работать в гуманитарном направлении, мы хотим в ближайшее время построить мост, который находится в Станице Луганской", — сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил, что "есть решения по поводу экономического направления".

"Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем наши договоренности", — подчеркнул он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

Как сообщалось, Зеленский прибыл в Брюссель и озвучил главную тему на переговорах. Глава государства собирается напомнить европейцам о гибели украинцев на Донбассе и поднять вопрос агрессии России.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российская "паспортизация" Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , так как после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.

Также ранее сообщалось, что несмотря на кремлевскую пропаганду, "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО .

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