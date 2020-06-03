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Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками

3 июня, 23:51

Елена Вус Елена Вус

Президент поинтересовался ситуацией с выплатой доплат медикам

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область в среду, 3 июня, посетил лабораторию микробиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины", а также обсудил с персоналом центра проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки системы здравоохранения к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента

Глава государства осмотрел лабораторию центра и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие COVID-19. Сотрудники показали Президенту медицинскую технику.

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Также Владимир Зеленский поинтересовался ситуацией с выплатой доплат к заработным платам медикам, которые борются с COVID-19.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что деньги в казначействе на такие выплаты есть, и уже подписаны соответствующие сметы. Вскоре медики получат предусмотренные законом доплаты.

"Мы должны все проверять. Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", – отметил Зеленский.

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В свою очередь, сотрудники центра пожаловались Владимиру Зеленскому на нехватку профессиональных кадров. В частности, существует проблема с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями.

Виктор Ляшко подчеркнул, что в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов.

Владимир Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе.

"Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", – отметил глава государства.

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Как сообщалось, Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Глава государства уже ознакомился с ходом реализации проекта "Большое строительство". Также президент встретился с представителями бизнеса Хмельницкой области и успел прогуляться по центру, и заглянуть в кафе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лаборатория выплаты медики Владимир Зеленский хмельницкая область коронавирус рабочий визит COVID-19

Источник: Сегодня

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