Зеленский в ООН: Европа не будет в безопасности, пока в Украине война

Глава государства попытался донести до мирового сообщества, что угроза существует не только для Украины

/ Фото: AFP

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Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что пока идет война в Украине мировое сообщество не может чувствовать себя в безопасности. Об этом он сказал во время общих прений на 74-й сессии ГА ООН.

"В мире, где мы живем, больше нет чужой войны. Никто не сможет чувствовать себя в безопасности, пока идет война в Украине, идет война в Европе. И фатальной может стать мысль, что вас все это не касается и никогда не коснется, нельзя мыслить о глобальном и закрывать глаза на детали. Потому что именно так закладывался фундамент для двух мировых войн. И ценой невнимательности, ценой молчания, бездеятельности или нежелания жертвовать своими амбициями в итоге стали десятки миллионов людских жертв", – сказал глава государства.

Зеленский напомнил, что Украина всегда демонстрировала миру желания обеспечивать мир цивилизованным путем и делала шаги на пути к международной безопасности. Он напомнил, как Украина отказалась от ядерного потенциала ради нового мира без оружия массового поражения.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", 24 сентября во время участия в Диалоге лидеров на Саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский заявил мировым лидерам, что развитию Украины мешает война в результате российской агрессии.

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