Зеленский: В плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев

В плену боевиков остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что более 200 украинцев удерживаются в нечеловеческих условиях боевиками на Донбассе, еще свыше 100 украинцев и крымских татар – во временно оккупированном Крыму и в России.

"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

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По его словам, тенденцию к взаимному освобождению пленников следует продолжать ради освобождения по формуле "всех на всех".

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

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