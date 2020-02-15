Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

Зеленский: В плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев

15 февраля, 14:20

В плену боевиков остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что более 200 украинцев удерживаются в нечеловеческих условиях боевиками на Донбассе, еще свыше 100 украинцев и крымских татар – во временно оккупированном Крыму и в России.

"Мы не можем останавливаться, пока более 200 украинцев до сих пор содержатся в нечеловеческих условиях на временно неподконтрольных территориях Донбасса. А более 100 украинцев и крымских татар содержатся в Крыму и на территории Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

Реклама

По его словам, тенденцию к взаимному освобождению пленников следует продолжать ради освобождения по формуле "всех на всех".

В тренде
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности

Напомним, ранее мы сообщали о том, что президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России. Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия украинцы Крым Донбасс Владимир Зеленский пленные мюнхенская конференция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробности
Зеленский переговорил с Путиным: стали известны подробностиПолитика
В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова
В Раде раскрыли зарплату спикера РазумковаЭкономика
Возобновление подачи воды в Крым: комитет Рады дал рекомендации
Возобновление подачи воды в Крым: комитет Рады дал рекомендацииПолитика
В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинами
В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинамиПолитика
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на Донбассе
США сделали жесткое заявление по санкциям против России и ситуации на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...