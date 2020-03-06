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Зеленский в Полтавской области инспектирует больницу: видео

6 марта, 10:36

Сергей Мартынец

Президент второй день пребывает в Полтавской области

Президент Владимир Зеленский в Полтавской области ознакомился с ходом реконструкции областной клинической больницы.

Президенту рассказали, что на Полтавскую область хватает автомобилей скорой помощи, а все машины оснащены необходимой техникой. Все амбулатории области обеспеченны системами ЭКГ.

Зеленский осмотрел помещения больницы и ему показали современную медицинскую технику.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 марта президент начал визит в Полтавскую область и первым делом проинспектировал уникальную в Украине бетонную трассу Днепр – Решетиловка. Та часть дороги, которая проходит через Полтавскую область, является полностью бетонной. Подробней смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский прибыл в Новые Санжары и приветствовал эвакуированных из Китая украинцев, которые были выписаны из карантина. Глава государства даже вручил подарки одному мужчине и троим детям. Поблагодарил врачей, правоохранителей за проделанную работу.

После этого Зеленский в Полтавской области осмотрел спецборт для инфекционных больных. Теперь санитарный вертолет вступает на дежурство на базе ГСЧС. Спасатели даже провели наглядную тренировку "эвакуации" помощника президента Кирилла Тимошенко.

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больницы Владимир Зеленский Полтавская область

Источник: Сегодня

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