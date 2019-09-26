Зеленский в США встретился с представителями еврейских организаций: о чем говорили

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине — это провокация", - заявил президент

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврейскими организациями в Нью-Йорке пообещал, что Украина не допустит преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине – это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", – заметил Зеленский.

Еврейская община отметила значительный прогресс в борьбе с этими проблемами.

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Зеленский заявил, что целью его команды является изменения страны, чтобы она "стала мировым брендом всего инновационного". Для этого государству необходим опыт Соединенных Штатов Америки и Израиля и Зеленский попросил представителей еврейских организаций способствовать привлечению в Украину американских и израильских инвесторов.

Представители еврейских организаций также заинтересованы в проведении украинских реформ, нацеленных на экономический рост и борьбу с коррупцией.

Глава украинского государства поблагодарил еврейскую общину за укрепление стратегических отношений Украины и США, а также за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны. А главный раввин Федерации еврейских общин Украины Шмуэль Каминецкий со своей стороны отметил постоянную поддержку, которую предоставляет еврейская община США евреям в Украине.

Напомним, что ранее состоялась встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, глава государства прибыл в США 23 сентября, однако встречи начались у него 24-го. Так, за вчерашний день он успел переговорить на полях Генассамблеи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым, канцлером Германии Ангелой Меркель, исполнительным директором компании Uber Technologies Дарой Хосровшахи, премьером Чехии Андреем Бабишем, с премьером Швеции Штефаном Левеном.

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Состоялась даже короткая встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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