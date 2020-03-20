Зеленский: В Украине появились первые свои экспресс-тесты на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус. Об этом он сообщил в своем уже традиционном видеообращении, опубликованном н Facebook.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", – сказал Зеленский.

Видео: president.gov.ua

Отметим, что сегодня из Украины в Китай отправился военный грузовой самолет за медицинским оборудованием, экспресс-тестами, масками и всем необходимым для борьбы с вирусом.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса. В свою очередь президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время в Украину поступит миллион экспресс-тестов.

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными. Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент.

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