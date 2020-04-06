Зеленский: В Украине снизился рост заражения коронавирусом

В Украине впервые за последнее время снизился рост количества инфицированных коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль президенту Украины Владимиру Зеленскому на селекторном совещании.

Участники совещания отметили, количество зараженных значительно уменьшилось за сутки в сравнении с последними днями.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными", – заявил Зеленский.

Реклама

Отметим, что за 5 апреля количество инфицированных выросло на 68 человек. Для сравнения: 4 апреля было 156 новых случаев. В последние дни количество новых заражений увеличивалось не менее, чем на 100 человек.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 6 апреля в Украине были лабораторно подтверждены 1319 случаев коронавируса, 38 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были люди старше 50 лет. Отмечается, что большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирения. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Отметим, что с сегодняшнего дня вводятся дополнительные карантинные ограничения для населения. Власти мотивирует такое решение тем, что Украина подходит к пику коронавируса – он ожидается с 14-15 апреля. Так, например, теперь никаких компаний на улице – передвигаться можно будет не более чем по два человека и обязательно в масках (исключение – родители с детьми), а с собой нужно иметь документы. Запрещены любые массовые мероприятия, а значит, на Пасху никаких богослужений в церквях и похода на шашлыки. За нарушение правил карантина придется заплатить. За что могут оштрафовать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама