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Зеленский – Варфоломею: "Я буду защищать независимость церкви"

Сегодня, 16:37

Вселенский патриарх подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Вселенским патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви в Украине, сообщает офис главы государства.

Встреча проходила в Стамбуле на Фанаре, и патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский пообещал, что власть не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

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"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – заявил президент.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа президент Украины встретился со своим турецким коллегой, с которым обсудил ряд вопросов. Основными из них были Крым, Донбасс, освобождение украинских узников Кремля, экономическое сотрудничество. Читайте подробнее, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.

Кроме того, глава государства выступил на бизнес-форуме в Стамбуле. Он заявил, что вскоре в Украине будет проведен ряд экономических реформ, которые позволят привлекать инвестиции. Планируется в течение следующих пяти лет потратить около 20 миллиардов долларов на инфраструктуру. Зеленский пригласил турецких инвесторов в Украину.

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Турция встреча Зеленский Варфоломей вселенский патриарх

Источник: Сегодня

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