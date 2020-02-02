Зеленский внес в Раду два новых законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два новых законопроекта о двух международных конвенциях.
Так, на сайте парламента появился президентский законопроект №0032 о ратификации Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.
Также зарегистрирован законопроект №0033 о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.
Отметим, что пока текст законопроектов отсутствует на сайте Верховной Рады.
Как сообщали новости "Сегодня", 31 января в Киев приезжал государственный секретарь США. Владимир Зеленский с Майком Помпео обсудил большие планы Украины, а также объяснил, повлияет ли импичмент Трампа на дружбу США с Украиной. Отношения между странами выходят на новый уровень, уверен президент.
После переговоров с высокопоставленным гостем глава государства провел совещание с украинскими чиновниками относительно острого внутриукраинского вопроса – тарифов на коммуналку. Зеленский приказал снизить платежки за отопление на 25-30% во всех областях Украины.
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