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Зеленский рассказал, какие изменения планируются в Минские соглашения

13 декабря, 11:23

Киев считает, что пора пересмотреть соглашения 2015 года по Донбассу, хотя в Москве категорически против

/ Фото: president.gov.ua

Изменения Минских соглашений коснуться в вопросе децентрализации, что не противоречит самим договоренностям. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире одного из украинских телеканалов.

Он отметил, что сейчас готовится пакет законов по децентрализации на всей территории Украины. По его словам, в Минских договоренностях предусмотрены изменения в Конституции Украины, связанные с децентрализацией.

Президент четко дал понять, что Украина полностью выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, и проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано в 2015 году.

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"Думаю, что мне удалось в этом вопросе убедить Германию и Францию, и это уже очень хорошо. Что касается России – будет сложно. Все видели – в этом вопросе будет тоже очень-очень сложно", – Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявлял, что Киев подготовит изменения в Минские соглашения к следующей встрече "Нормандской четверки". Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел.

В то же время в Москве возмущены таким положением дел. Так, например, представитель РФ в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов нервно отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения. Он заявил, что никаких изменений в документе не будет.

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Владимир Зеленский децентрализация минские соглашения

Источник: Сегодня

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