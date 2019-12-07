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Продление закона об особом статусе Донбасса зависит от результатов встречи Нормандской четверки – Зеленский

7 декабря, 01:33

Зеленский заявил, что готов изменить Конституцию только в ее части о децентрализации

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Видео: телеканал "Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что продление закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет решаться в зависимости от итогов встречи в Нормандском формате 9 декабря, а изменения в Конституцию Украины возможны только в рамках децентрализации.

В социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", он сказал, что готов вносить изменения в Конституцию Украины, но только в рамках децентрализации, и "совсем не боится" повторения ситуации 2015 года, когда после голосования в первом чтении за законопроект тогдашнего президента Петра Порошенко о изменениях в Конституцию в части децентрализации начались столкновения возле Рады и погибли четыре сотрудника Нацгвардии.

Зеленский также напомнил, что так называемый закон об "особом статусе" ОРДЛО есть и действует до 31 декабря.

"Продолжать ли этот закон и голосовать в Верховной Раде – это можно только после возвращения из "нормандии". Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то действительно мы будем говорить об этом законе", – указал он.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что после встречи лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря у парламентариев будет 11 дней, чтобы проголосовать за новый закон о статусе Донбасса.

Кроме того, на тот момент еще представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук также заявляла в интервью "Сегодня", что в Офисе президента разрабатывается проект закона об особом статусе Донбасса.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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видео Донбасс Владимир Зеленский децентрализация Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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