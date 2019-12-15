Зеленский впервые дал "интервью" россиянам: опубликовано видео

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках встречи в нормандском формате дал комментарий съемочной группе канала "Россия 1" в кулуарах саммита.

По словам главы украинского государства, встречи с российским лидером дают возможность добиться результата – прекращения войны в Украине.

"Минск Минском, но время уходит, время меняется. У нас другие немножко взгляды. Я считаю, что, в принципе, нашей стране виднее, потому что это наша страна, и мы очень хорошо знаем людей, которые живут на оккупированных территориях. Я считаю, что главное – что мы начали все общаться. Это самое главное," – заявил Зеленский.

"Я считаю, что это правильное начало – факт встречи такого формата. У нас есть возможность добиться результата – это конец войны в Украине," - отметил президент.

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Стоит отметить, что журналисты телеканала в сюжете подчеркивают, что "за последние 6 лет это было первое нормальное полноценное общение президента Украины с российскими журналистами".

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Они также отметили, что, когда российские журналисты задали вопрос президенту Украины, "охранник на секунду пытался помешать, но сам Зеленский дал полноценный развернутый ответ".

Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;

провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;

инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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