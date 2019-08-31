Зеленский встретился с Дудой: онлайн-трансляция

Находящийся с официальным визитом в Польще президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом РП Анджеем Дудой. Военный оркестр исполнил гимны двух страны, а почетный караул прошел мимо глав государств печатным шагом. После этого лидеры Украины и Польши познакомили друг друга с членами официальных делегаций.

Новости "Сегодня" ведут онлайн-трансляцию встречи:

Ранее сообщалось, что 31 августа президент Владимир Зеленский совершит официальный визит в Республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды.

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Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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