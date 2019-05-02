Зеленский встретился с духовенством мусульман Украины (фото)

Духовные лидеры мусульман готовы поддерживать новоизбранного главу государства, а он им дал обещание

Фото: пресс-служба Зеленского.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский, рассказывавший ранее о своем отношении к религии, встретился с духовными лидерами мусульман Украины. Во встрече приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, шейх Ахмед Тамим, муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов и муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов, сообщает пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что в Украине на сегодняшний день проживает около двух миллионов мусульман. Победитель президентских выборов хочет не на словах, а на деле объединить страну, а для этого следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой – начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", – сказал Зеленский.

В свою очередь участники встречи заявили о поддержке новоизбранного президента

"Вы – лидер нового поколения, избранный народом Украины. И я считаю, что сильная, богатая Украина для всех граждан различных национальностей и вероисповеданий – это настоящая мечта простых людей", – сказал шейх Ахмед Тамим.

Новоизбранный президент заявил, что лично готов стать гарантом международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств

"Украина – мощная, крепкая и современная страна, которая нуждается в консолидации общества, развития межрелигиозного диалога. Все мы заинтересованы в мире и сохранении прав и свобод граждан Украины, представителей разных культур, вероисповеданий и религиозных конфессий", – отметил шейх Саид Исмагилов.

Шейх Ахмед Тамим, один из членов Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, подчеркнул, что всегда выступал против политизации религии.

"Мы все должны работать на объединение общества. И лично я мечтаю о такой Украине, где все будут видеть реальные дела президента и положительные сдвиги. Нам всем необходима понятная стратегия. Кроме того, необходимы четкие и одинаковые для всех законы, реформированная судебная система, создание новых рабочих мест, прекращение оттока людей из Украины", – отметил он.

В свою очередь Айдер Рустемов отметил, что "крымские татары сегодня находятся в информационной изоляции вследствие оккупации территории Крыма властью РФ".

Напомним, на днях Зеленский встречался с предстоятелем ПЦУ Епифанием. Во время встречи обсуждались проблемы, которые стоят перед украинцами, в частности, многолетний конфликт на Донбассе.

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