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Зеленский встретился с генсеком НАТО: стало известно, о чем говорили

24 сентября, 19:55

Президент подтвердил готовность Украины продолжать активное взаимодействие с Североатлантическим альянсом

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: president.gov.ua

Во время своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, они обсудили дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Кроме того, Зеленский подтвердил готовность Киева продолжить активное взаимодействие с Североатлантическим альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами военного блока.

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Кроме того, президент отметил важность запланированного на конец октября визита Североатлантического совета НАТО в Украину, а также выразил надежду, что это поспособствует активизации практического сотрудничества с Альянсом в развитии Вооруженных сил Украины, и в частности Военно-морских сил, а также широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в Азовском и Черноморском регионах.

Также шла речь о повышении уровня сотрудничества в модернизации Военно-морских сил Украины.

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Другими приоритетным направлением работы президент назвал повышение уровня совместимости ВСУ с силами государств-членов НАТО, в частности путем участия в совместных учениях и тренировках, программах военного сотрудничества.

Зеленский и Столтенберг обсудили инициативы украинской власти для преодоления коррупции.

"Мы устали слышать слово "коррупция". Мы серьезно настроены ее преодолеть. Верховная Рада уже принимает законопроекты по реформированию правоохранительных органов, скоро запустим службу финансовых расследований. 5 сентября у нас начал работать Высший антикоррупционный суд, и мы ожидаем приговоры", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что это уже не первые переговоры украинского президента с генсеком НАТО – впервые они встретились в июне этого года, во время первого официального визита Зеленского в Брюссель.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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переговоры НАТО Зеленский Столтенберг североатлантический альянс

Источник: Сегодня

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