Зеленский встретился с главой парламента Германии: стали известны подробности

Глава украинского государства с Вольфгангом Шойбле поговорили о Донбассе и России

Зеленский и Шойбле. Фото: twitter.com/melnykandrij.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Германию встретился с председателем бундестага (немецкого парламента) Вольфгангом Шойбле. Об этом сообщает Администрация президента.

Глава украинского государства обсудил восстановление Донбасса, который пострадал от боевых действий, вызванных российской агрессией.

"Мы начинаем развитие Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, просто дороги, которых нет", – сказал Зеленский на встрече.

В свою очередь посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в Twitter, что Зеленский четко дал понять: "Санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на востоке Украины".

Отметим, что сегодня в рамках немецкого вояжа президент Украины должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и немецким канцлером Ангелой Меркель.

В то же время украинский лидер уже дал интервью немецким СМИ, и рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас накануне подчеркнул, что Берлин хотел бы оказать Зеленскому поддержку в том, чтобы "исполнились надежды украинцев". "Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир".

Также глава МИД ФРГ добавил, что Германия будет требовать "конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат".

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