Зеленский встретился с моряками и вручил подарки: опубликованы трогательные фото

Глава государства также сообщил радостную новость, что ждет моряков в Одессе

Президент Владимир Зеленский встретился с освобожденными из российского плена украинскими моряками, которые вернулись 7 сентября домой в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Присутствовали и их родные, сообщает Офис главы государства.

В неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве президент поздравил военнослужащих с возвращением, а также поблагодарил родственников моряков за поддержку.

"Они – такие же герои, как и вы. Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали", – сказал Зеленский.

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Он объяснил, что операция по их возвращению была очень сложной и к этому процессу были привлечено очень много людей и органов власти.

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Кроме того, глава государства сообщил морякам, что уже решен вопрос с выделением им жилья в Одессе.

В ответ моряки выразили благодарность за их освобождение и даже пригласили президента на свои свадьбы. Также они поблагодарили за то, что он носил браслет с их именами. После этого Зеленский вручил морякам президентские часы.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Зеленский рассказывал и об освобождении оставшихся узников Кремля.

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