Зеленский рассказал об освобождении оставшихся узников Кремля

По словам президента, ведется активная работа, чтобы вернуть всех "наших людей"

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

После масштабного обмена пленными президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его команда ведет работу по возвращению узников Кремля, которые остались в российских тюрьмах.

Выступая перед журналистами в аэропорту "Борисполь", он ответил на вопрос о судьбе украинцев, которых удерживают в России и оккупированном Крыму.

Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео

"Это второй этап. Я думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать. И вернем всех наших людей. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", – заверил он.

Реклама

Что касается сроков проведения такого освобождения, Зеленский отметил, что надеется на то, что это произойдет как можно скорее.

"Я не говорю ни о трех, ни о двух, ни об одном годе. Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем", – заявил президент.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным СБУ, на Донбассе оккупанты удерживают в заключении 227 украинцев.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену заложниками с Украиной подходят к завершению и в ближайшее время состоится взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказывал, что по итогам последней встречи в "нормандском формате" удалось достичь определенного успеха. В то же время он отметил, что детали договоренности всех четырех сторон он раскрыть не может.

Новости "Сегодня" внимательно следят за происходящим, готовят новые спецвыпуски и прямые включения с места события. Смотрите спецвыпуск в 21:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама