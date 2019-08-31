Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

О чем Зеленский договорился с Дудой: стали известны подробности

31 августа, 15:19

Зеленюк Кристина

Переговоры затронули экономические и гуманитарные вопросы

Владмир Зеленский и Анджей Дуда

Владмир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: Сегодня

Украина готова отменить мораторий на поиск и эксгумацию польских захоронений в обмен на восстановление разрушенных украинских памятников в Польше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Сегодня с президентом Дудой мы очень откровенно поговорили. Я рад, что в наших отношениях нет никаких вопросов, которые мы не смогли бы решить диалогом и пониманием. Напряженные отношения Украины и Польши стали для наших недругов прекрасным подарком", – заявил Зеленский.

Украина и Польша договорились:

- Возобновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов;

- Улучшить работу пунктов пропуска на украинско-польской границе;

- Украина готова отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений, а польская сторона со своей стороны приводит в порядок украинские места памяти в Польше;

- Зеленский предложил Дуде построить на границе Украины и Польши совместный мемориал примирения;

- В ближайшее время состоится заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества;

- Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике США-Польша-Украина;

- Украина заинтересована стать активным участником региональных проектов и инициатив, таких, как "Триморье".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Варшавський прийом: про що Зеленському говорити з Дудою

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Польша переговоры Зеленский эксгумация Дуда

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео
Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видеоПолитика
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке
Что непросто, но можно узнать об Алексее ГончарукеПолитика
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой генпрокурор Руслан РябошапкаПолитика
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известно
Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко): что о ней известноПолитика
Украина и Россия начали обмен пленных – соцсети
Украина и Россия начали обмен пленных – соцсетиУкраина

Новости партнеров

Loading...