О чем Зеленский договорился с Дудой: стали известны подробности

Владмир Зеленский и Анджей Дуда / Фото: Сегодня

Украина готова отменить мораторий на поиск и эксгумацию польских захоронений в обмен на восстановление разрушенных украинских памятников в Польше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Сегодня с президентом Дудой мы очень откровенно поговорили. Я рад, что в наших отношениях нет никаких вопросов, которые мы не смогли бы решить диалогом и пониманием. Напряженные отношения Украины и Польши стали для наших недругов прекрасным подарком", – заявил Зеленский.

Украина и Польша договорились:

- Возобновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов;

- Улучшить работу пунктов пропуска на украинско-польской границе;

- Украина готова отменить мораторий на эксгумацию польских захоронений, а польская сторона со своей стороны приводит в порядок украинские места памяти в Польше;

- Зеленский предложил Дуде построить на границе Украины и Польши совместный мемориал примирения;

- В ближайшее время состоится заседание Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества;

- Украина выступает за энергетическое сотрудничество в треугольнике США-Польша-Украина;

- Украина заинтересована стать активным участником региональных проектов и инициатив, таких, как "Триморье".

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и Грузии.

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