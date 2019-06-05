Зеленский встретился с премьером Грузии: обменялись телефонами, намечается визит

Украинская делегация и Мамука Бахтадзе даже поселились в одном отеле в Брюсселе

Фото: facebook.com/sluga95.

Президент Украины Владимир Зеленский провел короткую беседу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и намекнул, что может посетить эту страну. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, где он пребывает с рабочим визитом.

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", – сказал Зеленский и отметил, что обсудил с ним ситуацию в Грузии и Украине, а также затронул вопросы двухстороннего сотрудничества.

Отвечая на вопрос журналистом, собирается ли он с визитом в Грузию, Зеленский ответил: "Почему бы и нет. Грузия очень хорошая страна", добавив, что ранее уже посещал ее.

Отметим, как рассказывала журналистам пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, украинская делегация вместе с Зеленским поселилась в одном отеле с Бахтадзе.

Напомним, в первый день своего визита в Брюссель Зеленский провел встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который пообещал Украине 500 миллионов евро в случае выполнения Киевом соответствующих условий. Также на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский подчеркнул важность освобождения Донбасса политико-дипломатическим путем.

Кроме того, глава государства с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили ситуацию на Донбассе, включая выдачу жителям паспортов РФ. Президент заявил о намерении восстановить мост у Станицы Луганской, и заявил, что "есть решения по поводу экономического направления" региона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский встретился с премьером Грузии: обменялись телефонами, намечается визит". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"