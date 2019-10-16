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Зеленский встретился с премьером Латвии: подробности переговоров

16 октября, 17:40

Украинский лидер перед этим успел встретиться с президентом и главой Сейма этой страны

Зеленский и Кариньш

Зеленский и Кариньш / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Латвию встретился с премьер-министром этой страны Кришьянисом Кариньшем. Во время переговоров они обсудили и поддержку Украины, и российскую агрессию, сообщает Офис главы украинского государства.

Зеленский выразил благодарность латвийскому премьеру за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне российской агрессии, и за поддержку санкций против России.

"Для нас очень важен этот визит. Сегодня наш приоритет – прекращение войны. И очень важно, чтобы у нас была помощь Европы, наших друзей, которые общими усилиями и честно нас поддерживают", – сказал Зеленский.

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Лидеры государств во время переговоров отметили постепенное увеличение объемов двусторонней торговли между странами и наличие возможностей для дальнейшего развития экономического сотрудничества. Стороны договорились обеспечить дальнейшую активную работу в рамках Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

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Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Владимир Зеленский проинформировал латвийскую сторону о шагах украинской власти, совершенных с целью улучшения условий ведения бизнеса в Украине, и о возможностях для инвестиций. Также он отметил важность использования латвийского опыта для реализации реформ в Украине в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Особое внимание уделили улучшению украинской медицины.

Кришьянис Кариньш поддержал Украину в вопросах относительно российского газопровода "Северный поток – 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Украины уже провел встречу с главой Латвийской Республики Эгилсом Левитсом, с которым, среди прочего, обсудили вопрос возвращения выведенных из Украины денег.

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Латвия встреча Владимир Зеленский премьер-министр Кришянис Кариньш

Источник: Сегодня

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