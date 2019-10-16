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Зеленский прилетел в Латвию: как встречали президента в Риге (фото, видео)

16 октября, 13:25

Торжественная часть мероприятия прошла у столичной резиденции президента Латвийской Республики

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Латвии, провел встречу с его латвийским коллегой Егилсом Левитсом.

Торжественная часть мероприятия проходила у столичной резиденции президента Латвийской Республики – Рижского замка.

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Видео: Офис Президента Украины

Главы государств осмотрели строй роты почетного караула, а также прозвучали государственные гимны Украины и Латвийской Республики.

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Зеленский начал визит в Латвию: видео

По завершению встречи украинская и латвийская делегации под председательством президентов двух стран провели переговоры.

Напомним, что, помимо Ливитса, у Зеленского запланированы встречи со спикером латийского парламента Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Президент также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Как уже сообщали "Сегодня", недавно в Украину с двухдневным визитом приезжал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс, который провел встречи с высокопоставленными украинскими чиновниками. Он говорил, что в Латвии с большим нетерпением ожидают визит Зеленского в Ригу, что станет отличной возможностью для президентов познакомиться поближе. Напомним, в конце мая Зеленский уже поздравлял нового президента Латвии Эгилса Левитса.

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Латвия визит Владимир Зеленский Рига Левитс

Источник: Сегодня

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