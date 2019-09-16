Зеленский встретился с президентом Словакии: подробности переговоров и фото

Сегодня в Киеве глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличение инвестиций, борьбы с контрабандой, а также дальнейшего проведения реформ, сообщает Офис президента.

Главы государств подняли важную для обеих стран проблему – контрабанда, поскольку между Украиной и Словакией общая границы в районе Закарпатской области. Они констатировали, что есть пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль. Собеседники согласились, что эту проблему нужно решать на законодательном уровне, а президент Словакии подтвердила, что это в интересах обеих стран. Во время встречи также обсуждалось создание нового пункта пересечения, который должен стать еще одним "окном в Европу".

Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии. А Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в Европейский Союз Украина продолжит воплощать реформы. Особенно он отметил концепцию "электронного государства".

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""У нас есть важный проект – "Государство в смартфоне". Мы хотим отойти от бумажного документооборота. К этому проекту привлечены лучшие IT-специалисты. Мы с удовольствием констатировали стабильно высокие показатели товарооборота между нашими странами. Этому способствует, несомненно, Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом. Госпожа президент заверила в дальнейшем содействии европейской интеграции Украины на основе полного выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также – об углублении нашего практического сотрудничества с НАТО, что будет усиливает оборонительные способности Украины", – сказал он., – сказал он.

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Президент Украины поблагодарил за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членам их семей.

Также делегации Украины и Словакии обсудили возможность совместного кинопроизводства.

А уже на пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский заявил, что проблем с транзитом газа в Европу не будет.

"Мы также обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа в Европу. И мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", – подчеркнул глава государства.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, назвал три главных темы встречи "нормандской четверки". Президент Украины настаивает, что на переговорах нужно срочно принимать решения, а не просто поднимать вопросы.

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