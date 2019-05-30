Зеленский встретился с родственниками пленных моряков

Глава государства детально изучил ситуацию с украинскими военнопленными и рассчитывает на широкое сотрудничество по их освобождению

Фото: president.gov.ua

Недавно президент Владимир Зеленский встречался с представителями временной контактной группы в Минске, а сегодня к нему в Администрацию пришли родные и близкие военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживает Россия, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", – обратился президент к участникам встречи.

Зеленский сообщил родственникам моряков, что в последние дни встречался с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба ВСУ Русланом Хомчаком и экс-представителями Украины на переговорах в Минске, чтобы детально изучить ситуацию по морякам. Он считает важным сотрудничество власти, родственником военнопленных и общественности.

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"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", – подчеркнул глава государства.

Родственники моряков отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Напомним, в начале апреля пятый президент Украины (2014 – 2019 гг.) Петр Порошенко встречался с родными военнопленных моряков в Одессе. Глава государства вручил награды, присвоенные пленным морякам, их родственникам.

4 декабря 2018 года Порошенко встречался с родственниками моряков в Администрации президента. Тогда участники встречи передали главе государства "крымский" презент.

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