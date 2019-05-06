Зеленский встретился с украинскими раввинами

В ходе беседы Зеленского ознакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украине

В Киеве сегодня, 6 мая, состоялась встреча представителей Совета раввинов Украины с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Facebook главный Раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

В ходе беседы Зеленского ознакомили с работой социальных и образовательных еврейских учреждений в Украине, а также обсудили с ним вопросы, связанные с другими еврейскими учреждениями и институтами страны.

В ходе встречи было подчеркнуто, что "в современной Украине антисемитизма нет, и результаты президентских выборов это подтверждают". При этом отмечалось, что "руководству страны необходимо держать руку на пульсе, пресекая любые попытки подорвать межнациональное согласие".

В завершение встречи раввины заверили, что приложат все усилия, чтобы помочь избранному президенту сделать Украину мирной и процветающей страной.

Ранее Владимир Зеленский пришел в парламент для встречи с его руководством и лидерами политических сил для обсуждения назначения даты инаугурации и других вопросов, однако в Раду пришли не все главы фракций – они делегировали своих представителей или заместителей.

Также мы писали, что Зеленский озвучил результаты встречи в Раде по инаугурации. Депутаты и новоизбранный президент обсудили дату инаугурации и сошлись во мнении, когда парламент сможет определиться.

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