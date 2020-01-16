Зеленский встретился с ведущими "слугами народа" и решил отозвать законопроект о децентрализации

Президент Владимир Зеленский встретился с заместителями председателя фракции политической партии "Слуга народа", которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
На встрече обсуждали вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус относительно стратегических задач этой реформы – создание в Украине системы способных местных общин. Развитие местного самоуправления должен сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан, говорится в сообщении Банковой
Президент и нардепы пришли к общему мнению, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.
По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку.
В среду, 15 января, Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект о децентрализации власти, однако отложила рассмотрение.
Напомним, в декабре 2019-го Владимира Зеленского просили не допустить поспешного голосования в Верховной Раде за его законопроект № 2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". Об этом говорилось в совместном заявлении городских, поселковых, сельских голов, председателей объединенных территориальных громад и экспертов по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления.
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