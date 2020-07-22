Зеленский встретился с ветеранами АТО: резервистов ждут перемены (фото, видео)

Недавно президент Владимир Зеленский встречался с ветеранами войны на Донбассе в Луцке, а теперь на Банковой принял представителей Совета резервистов Вооруженных сил Украины, с которыми обсудил изменения в законодательство, касающиеся военного резерва.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

"Благодаря вам мы защищаем и защитили нашу независимость и территориальную целостность от российской агрессии. И сейчас, выполнив свой долг, вы продолжаете службу в оперативном резерве своих воинских частей. Я считаю, что Украине очень повезло, что у нее есть такие герои, которых всегда характеризуют как мужественных, патриотичных и – одно из главных качеств – профессиональных людей нашей страны", – сказал гарант.

Зеленский обсудил с резервистами свои законопроекты, поданные в Раду, в частности, относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета, относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период.

Первый документ предусматривает переформирование военкоматов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки по европейскому образцу. Также определяется новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва таких бойцов в особый период без объявления мобилизации на срок до шести месяцев. Такой призыв будет происходить по решению верховного главнокомандующего ВСУ. Что касается самих резервистов, то законопроект предполагает для них социальную защиту, как в случае с мобилизованными. Также создается военный учет резервистов в государстве, в частности, с помощью автоматизированной системы "Оберег" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

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Второй законопроект об обеспечении организации выполнения воинского долга в особый период предлагает резервистам-предпринимателям на время прохождения ими службы льготное налогообложение. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

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Председатель Совета резервистов Тарас Ткалич напомнил, что Совет на 100% состоит из участников боевых действий и резервистов по контракту. Его заместитель Мирослав Гай отметил, что члены Совета два года занимались разработкой поправок к нормативно-правовой базе. И теперь эти законопроекты помогут создать правовые основы функционирования системы военного резерва, территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он выразил благодарность президенту за поддержку инициативы резервистов и вынесение на рассмотрение парламента законопроектов как неотложных.

"Очень надеемся, что в сентябре они уже будут проходить первое чтение, так как эти законы важны", – констатировал Гай.

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Кроме обсуждения насущных вопросов, Зеленский также вручил ветеранам войны на Донбассе государственные награды, даже несмотря на то, что для большинства военных награды не главное.

"Думаю, что мы должны всегда и помнить, и награждать", – сказал президент.

Видео: president.gov.ua

Напомним, ранее Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны. В этот консультативно-совещательный орган при президенте вошли уважаемые в ветеранских кругах люди. Там будут решаться актуальные проблемы ветеранов.

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