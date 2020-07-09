Зеленский в Луцке встретился с ветеранами войны на Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время визита на Волынь встретился в Луцке с ветеранами боевых действий, которые воевали на Донбассе.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

Бывшие военные подняли ряд вопросов, например, о доступе к медицинской помощи и улучшению социального обеспечения. Они с президентом обсудили возможности для создания новой программы, которая покрывала бы дорогую медицинскую помощь для ветеранов с инвалидностью.

"Для государства это незначительная сумма по сравнению с тем, что вы отдали и отдаете Украине. Поэтому я здесь с вами согласен полностью", – сказал Зеленский.

Мать одного из погибших бойцов украинской армии обратилась к президенту с просьбой об отмене развлекательных мероприятий и работы развлекательных заведений в День памяти защитников Украины 29 августа. На это глава государства ответил ей, что данный вопрос уже проработан и День памяти защитников будет настоящим днем почитания и скорби по тем, кто отдал за Украину самое ценное – свою жизнь.

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Зеленский напомнил, что недавно при Офисе президента был создан Консультативный совет по делам ветеранов войны, который занимается помощью защитникам Украины. И этот орган возьмет на себя основные вопросы в решении актуальных проблем ветеранов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Киевский городской совет принял решение, что в столице семьям погибших бойцов АТО выделят деньги вместо земли. Почти по миллиону гривен получат пять семей бойцов, которые погибли на войне.

Напомним, вчера глава государства побывал на востоке страны, где бушуют лесные пожары. Он посетил один из самых пострадавших от огня поселков:

Видео: president.gov.ua

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