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Зеленский встретится с генсеком НАТО

31 октября, 04:02

Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина - НАТО

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 октября, встретится с генеральным секретарем Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве, сообщает прес-служба Офиса президента.

Столтенберг приезжает в Киев для участия во встрече в рамках заседания Комиссии Украина – НАТО. Заседание пройдет в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса.

"Планируется также отдельная встреча главы государства с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом", – отметили в пресс-службе.

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Напомним, 30 октября в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет, в который входят послы всех 29 стран Альянса. Представители НАТО посетили Одессу.

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Одессе провел встречус делегацией Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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НАТО встреча Владимир Зеленский Йенс Столтенберг

Источник: Сегодня

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