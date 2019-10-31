Загороднюк подчеркнул, что Украина хочет быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в Одессе провелвстречу с делегацией Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины. .

"Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе", – цитирует Загороднюка пресс-служба Кабмина.

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Министр также проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на Востоке Украины и о мерах, предпринимаемых руководством государства с целью обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризацию. Все это вызывает ряд проблем коммерческому судоходству и доступа к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям", – сказал он.

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Загороднюк отметил, что действия России в Черном море являются проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер.

Он подчеркнул, что Украина хотела бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Загороднюк и замглавы МИД Украины Егор Божок ездили в штаб-квартиру альянса. Министр заявил, что Украина больше не будет просить о ПДЧ в НАТО. Украинское правительство больше не намерено действовать "методом попугая", а возьмется за изменения в украинской армии.

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