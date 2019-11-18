Зеленский встретится с премьером Чехии: названа дата

Глава государства уже встречался с Андреем Бабишем в США, а теперь переговоры состоятся в Украине

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 19 ноября встретится в Киеве с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

"19 ноября состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который будет находиться в Украине с официальным визитом", – говорится в сообщении.

На 12:45 запланирована встреча Владимира Зеленского и Андрея Бабиша с журналистами.

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Как сообщали новости "Сегодня", чешские СМИ писали, что Бабиша в ходе двухдневной поездки будут сопровождать вице-премьер-министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей. Читайте подробности визита чешского премьера в Украину.

В тренде Чешский премьер едет в Украину с сотней бизнесменов: СМИ раскрыли подробности

Напомним, первая встреча Зеленского с премьер-министром Чехии состоялась 25 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Отметим, что после победы на президентских выборах Зеленского сразу же поздравили и президент Чехии, и премьер. Так, чешский лидер Милош Земан заверил в том, что Прага продолжит поддержку Киева на пути евроинтеграции и реформ, и отметил углубление отношений между двумя странами. также он пригласил президента Украины с визитом в Прагу.

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