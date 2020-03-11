Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Зеленский принялся за усовершенствование работы СБУ

11 марта, 01:37

Елена Вус

Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил о перезапуске СБУ, во вторник, 10 марта, внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

Реклама

Кроме того, президент внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"(№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" (№3198).

Они также указаны как неотложные, а сопроводительные документы к проектам отсутствуют.

В тренде
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения Рябошапки

Ранее глава СБУ Иван Баканов презентовал главные направления реформирования спецслужбы.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, какие задачи Владимир Зеленский поставил новому главе СБУ.

В свою очередь, международные партнеры поддержали реформы в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Верховная Рада Владимир Зеленский законопроект перезапуск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министров
Сколько миллионеров в Кабмине Шмыгаля: декларации министровПолитика
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидата
Выборы президента США: эксперты назвали самого выгодного для Украины кандидатаПолитика
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии Крыма
Причастные к катастрофе MH17 участвовали в аннексии КрымаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...