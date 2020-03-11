Зеленский принялся за усовершенствование работы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил о перезапуске СБУ, во вторник, 10 марта, внес в Верховную раду законопроект №3196 "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины".

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Зеленский подал в парламент законопроект как безотлагательный. В настоящее время документ находится на рассмотрении руководства Верховной рады.

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Кроме того, президент внес в парламент также законопроекты "О внесении изменений в Налоговый кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины"(№3197) и "О внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи с новой редакцией закона "О Службе безопасности Украины" (№3198).

Они также указаны как неотложные, а сопроводительные документы к проектам отсутствуют.

Ранее глава СБУ Иван Баканов презентовал главные направления реформирования спецслужбы.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, какие задачи Владимир Зеленский поставил новому главе СБУ.

В свою очередь, международные партнеры поддержали реформы в секторе безопасности и обороны, которые сегодня реализуются в Украине. Эта тема, среди прочих, стала предметом для обсуждений во время заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, которое состоялось 15 января в Брюсселе.

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