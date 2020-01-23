Зеленский заявил о перезапуске СБУ

По его словам, Украина делает большие изменения в правоохранительной системе

/ Фото: president.gov.ua

В среду, 22 января, президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе во время своего выступления, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина делает большие изменения в правоохранительной системе.

"Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа – это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины", - сказал президент.

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Также Зеленский заявил, что у властей "амбициозные планы" в сфере реформ в правоохранительной системе.

"Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы", – добавил он.

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Также президент Владимир Зеленский выступил в Давосе с речью, в которой призвал вкладывать средства в Украину, и пообещал инвесторам налоговые каникулы и льготы:

В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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