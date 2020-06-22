Зеленский за нарушение карантина готов выплатить два штрафа

Для главы государства кофе может обойтись в десятки тысяч гривен

Президент Владимир Зеленский намерен выплатить кафе в Хмельницком сумму, которая равнозначна сумме штрафа за нарушение карантина. Более того, он готов выполнить решение суда относительного его административной ответственности на нарушение противоэпидемиологических требований. Об этом сообщает Офис главы государства в Facebook.

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"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", – отметил Владимир Зеленский.

Таким образом выходит, что президент может заплатить два раза за нарушение карантина.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

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Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

19 июня Хмельницкий городской районный суд рассмотрел протокол о нарушении карантина Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть привлечен к административной ответственности президент Украины, поскольку, согласно Конституции, глава государства имеет неприкосновенность. Ему грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен. Производство временно приостановлено. А вот Ермака, Ляшко и других чиновников оштрафовали "за кофе" с Зеленским. Отметим, что штраф наложили и на владельца кафе.

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