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Зеленский забраковал отмену Строевого устава в ВСУ и внес свои предложения

28 февраля, 12:07

Сергей Мартынец

Глава государства решил внести изменения в уже принятый парламентом закона

Президент Владимир Зеленский отказался подписать принятый Верховной Радой закон №2466, который отменял устаревший Строевой устав в Вооруженных силах Украины.

В карточке законопроекта на сайте парламента указано, что 27 февраля документ был возвращен президентом назад в Раду с предложениями Зеленского. Отметим, что текста самих предложений пока нет, он ожидается позже.

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Как сообщали новости "Сегодня", 5 февраля Верховная Рада избавила ВСУ от устаревшего Строевого устава. Закон принят для внедрения стандартов НАТО в украинскую армию. Теперь Минобороны само может определять, например, строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием, порядок воинского приветствия.

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Позже в Минобороны уточнили, что будет с воинским приветствием "Слава Украине!". 17 февраля в ведомстве сообщили, что отмена действия закона "О Строевом уставе Вооруженных сил Украины" никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе. Солдаты и дальше смогут использовать уже привычное воинское приветствие.

Смотрите также выступление Зеленского на открытии Форума "Age Of Crimea Forum 2020", где он делал заявления по Крыму:

Видео: president.gov.ua

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вето закон Владимир Зеленский устав

Источник: Сегодня

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