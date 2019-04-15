Зеленский записал новое видеообращение к Порошенко

Кандидат в президенты считает, что действующий глава государства превращается в шоумена

Фото: Сегодня

Кандидат в президенты Владимир Зеленский обратился к президенту Украины и своему оппоненту Петру Порошенко с требованием выполнить главные запросы общества – посадить людей, которых подозревают в тяжких преступлениях и освободить украинских военнопленных моряков. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он призвал президента не становиться шоуменом, выступая на телеканалах, а заняться реальными и безотлагательными делами.

"Хочу обратиться к человеку, который занимает очень высокий пост – пост президента Украины. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешел к "я сделаю", а именно: посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков. Вспомнили о том, про что вы забыли, – о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов – всем, и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела, ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом – это печально", – сказал Зеленский.

Кандидат в президенты напомнил действующему главе государства, что дебаты 19 апреля.

Отметим, что вчера, 14 апреля, в интервью телеканалу "Украина" Порошенко выразил уверенность, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников. По его словам, планируется собрать участников "нормандского формата" и обсудить ситуацию и по пленным, и по ситуации на Донбассе.

Напомним, в Украине продолжается история с дебатами между кандидатами в президенты. 14 апреля состоялись "односторонние дебаты" с участием Петра Порошенко, на которые не явился Владимир Зеленский. В "Зе!Команде" заявили, что их кандидат и не планировал приходить на "Олимпийский" в этот день.

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