Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным

27 ноября, 16:44

Глава государства объяснил, что для него важно в «нормандских» переговорах

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Нормандской четверки, чтобы решить вопрос с Донбассом. Отметим, что и в Кремле не исключают их встречи в Париже.

По словам главы государства, он хочет конкретики в вопросе прекращения войны.

"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", – сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы.

Реклама

В то же время журналисты спросили, готов ли он ко встрече с Путиным один на один, президент Украины ответил: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом".

Читайте также: Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей Нормандской четверки

В тренде
Украина выполнила все условия для саммита Нормандской четверки – СНБО

Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.

Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Недавно Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

встреча Владимир Зеленский Нормандская четверка Владимир Путин нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным
Зеленский рассказал, о чем говорил с ПутинымПолитика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный Крым
У Зеленского рассказали, сколько человек Россия переселила в оккупированный КрымКрым
После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу
После разговора с Зеленским Путин вызвал в Кремль главу "Газпрома"Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фото
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед: появились фотоПолитика
Продажа Vodafone – это еще не все: Арахамия анонсировал три сделки на 1,4 млрд долларов
Продажа Vodafone – это еще не все: Арахамия анонсировал три сделки на 1,4 млрд долларовЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...