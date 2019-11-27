Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным

Президент Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Нормандской четверки, чтобы решить вопрос с Донбассом. Отметим, что и в Кремле не исключают их встречи в Париже.
По словам главы государства, он хочет конкретики в вопросе прекращения войны.
"Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", – сказал Зеленский на брифинге в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы.
В то же время журналисты спросили, готов ли он ко встрече с Путиным один на один, президент Украины ответил: "Я думаю, что там будет много двусторонних форматов. Я уверен, что там может быть формат и с госпожой Меркель, и с господином Макроном, и с господином Путиным. Мы готовы к любым форматам в формате Нормандской четверки говорить об этом".
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Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей.
Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "четверки". Недавно Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".
Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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