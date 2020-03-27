Зеленский заявил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера помощи до 8 млрд долларов

Переговоры с МВФ ведутся каждый день

Украина договорилась с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с 5,5 млрд долларов до 8 млрд долларов.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Сейчас мы договорились об увеличении программы... Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США", – заявил Зеленский.

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По словам президента, переговоры с МВФ ведутся каждый день.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что после принятия соответствующего законодательства, что является требованием Международного валютного фонда Украина получит в течение 15 дней около 2 миллиардов долларов в бюджет.

Ранее сообщалось, что украинская власть рассчитывает на договоренности с МВФ по увеличению потенциального финансирования и не рассматривает вариант дефолта в стране.

"Никто не хочет дефолта в стране. Я уверен, что меня услышат наши депутаты и этого не произойдет", - добавил Зеленский.

Также у Зеленского надеются на дополнительную помощь в борьбе с пандемией коронавируса от МВФ. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

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