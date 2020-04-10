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Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантина

10 апреля, 18:53

Тина Наринецкая

Государство будет выплачивать деньги людям, которые потеряли работу из-за карантина

Во время эпидемии коронавирусной инфекции из госбюджета страны в Фонд борьбы с COVID-19 выделят 66 миллиардов гривен. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также – покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще – предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", – сообщил президент.

Кроме того, отдельно от денег Фонда, 30 миллиардов гривен выплатят пенсионерам.

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"В частности, на индексацию пенсий и помощь в размере одной тысячи гривен. Ни одна гривна, заложенная на оборону Украине, не будет срезана. Все реформы Вооруженных сил, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции – будут продолжены. Приоритетом остается и проект "Большая стройка". Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест", – отметил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский сообщил, что в ближайшее время в Украину доставят все необходимое для борьбы с эпидемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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