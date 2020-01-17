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Зеленский жестко потребовал разобраться с прослушкой Гончарука

17 января, 14:05

Президент дал две недели на предоставление результатов расследования "слива"

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Правоохранительные органы должны расследовать и в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителей Нацбанка.

Заняться этим руководству Службы безопасности Украины, Офиса Генпрокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны 17 января поручил президент Владимир Зеленский.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", – подчеркнул он.

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Кроме того, глава государства поручил установить тех, кто присутствовали на переговорах, и обстоятельства, при которых проходила встреча.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", – добавил Зеленский.

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Президент также потребовал разработать меры для исключения подобных инцидентов впредь и технически обеспечить защиту информации.

Напомним, что публикация "сливов" с правительственных встреч привела к тому, что премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию. Но хотя его прошение было подано на имя главы Верховной Рады, он передал документ через президента. На данный момент парламент еще не рассматривал обращение премьера.

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МВД СБУ прослушка Владимир Зеленский уголовное производство Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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