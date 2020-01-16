Зеленского пригласили в Великобританию

/ Фото: president.gov.ua

Британские власти приглашают президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Соединенное Королевство.

Об этом в микроблоге Twitter украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил после встречи со своим британским коллегой Домиником Раабом во время визита в Великобританию 16 января.

"Доминик Рааб повторно пригласил президента Украины Владимира Зеленского прибыть в ближайшее время. Договорились ускорить переговоры по новому всеобъемлющему соглашению, охватывающему отношения между Украиной и Великобританией после Brexit", – заявил глава МИД.

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В свою очередь Рааб выразил неизменную поддержку его королевством суверенитета и независимости Украины и сообщил о том, что Британия согласна провести обучение еще для тысячи военнослужащих ВСУ.

Кроме того, стороны обсудили пути для сотрудничества в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Стоит отметить, что экс-премьер Великобритании Тереза Мэй пригласила Зеленского посетить Лондон еще сразу же после его победы на президентских выборах в апреле.

Однако вскоре после этого сама Мэй ушла в отставку – ей на смену избрали другого консерватора, экс-мэра Лондона Бориса Джонсона. Поздравляя его с назначением главой правительства, Зеленский сказал, что "с нетерпением ждет их первой встречи".

Видео: Reuters

Тем не менее с глазу на глаз лидеры пока еще не общались, но проводили телефонные переговоры.

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