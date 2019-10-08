Зеленского оставили один на один с Донбассом – Лукашенко

Лукашенко и Зеленский. Фото ОПЕНГРАФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт на Донбассе.

"Мы этого Зеленского (президента Украины, – Ред.), которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами", – сказал Лукашенко, выступая на форуме "Минский диалог" во вторник в Минске.

По словам белорусского президента, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента".

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"И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

"И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - заявил глава государства.

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"Если "Нормандская четверка" чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать", – подчеркнул Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно "формула Штайнмайера" по урегулированию ситуации на Донбассе была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и введение особого статуса для этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживание боевиков, установление украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Отметим, что об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите также видеообращение Зеленского по особому статусу Донбасса:

В то же время у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Министр иностранных дел Вадим Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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