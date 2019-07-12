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Зеленского подставили с парадом – Порошенко

12 июля, 21:10

Информация о том, что в бюджете заложено 300 млн грн на парад и их можно перераспределить, не соответствует действительности

Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko
Петр Порошенко. Фото: twitter.com/poroshenko.

Парад ко Дню независимости необходимо проводить. Средств в государственном бюджете достаточно и для парада, и для премий военным. Об этом заявил экс-президент и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

"На государственном уровне этот парад без указа президента не может быть проведен. Ни Правительство, ни министр обороны парад провести не могут", – сказал Порошенко.

По его словам, информация о том, что в бюджете заложено 300 млн грн на парад и их можно перераспределить, не соответствует действительности.

"Такой заоблачной суммы там не указано. Потому что нет таких расходов. Позиция первая – средства на вещевое обеспечение, средства на техническое обеспечение, средства на боевое обучение. Они предусмотрены и будут потрачены. Перераспределить их неоткуда. Вторая позиция – все пять лет наши воины получали премии и те, кто находится на фронте, и те, кто участвуют в параде. Парад – это не просто отчет армии и главнокомандующего о сделанном, но это и возможность гражданам почтить своих защитников", – сказал он.

По мнению Петра Порошенко, Владимира Зеленского "подставили, когда предоставили цифры, которые не соответствуют действительности".

"Я утверждал и подписывал бюджет на заседании Совета национальной безопасности и обороны. И этой суммы 300 млн гривен исключительно на проведение парада там нет", – сказал Порошенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.


"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

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Тег Порошенко, Зеленский, парад

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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