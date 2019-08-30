Зеленского пригласят в Москву: в Кремле назвали дату

Кремль позовет президента Украины на День победы в 2020 году

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Фото: Reuters

Несмотря на то, что в этом году российские власти не поздравили президента Украины Владимира Зеленского с Днем победы в Великой Отечественной войне, его планируют пригласить на этот праздник в Москву.

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, украинского лидера позовут на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут проходить в Москве в мае 2020 года.

"Президенту Украины будет направляться приглашение", — сказал Ушаков 30 августа на брифинге в Кремле.

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По словам Ушакова, будут приглашены и другие иностранные лидеры – свое участие уже подтвердили 17 из них. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также главы Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии.

Как мы уже писали, президент Франции Эммануэль Макрон также обещал посетить праздник по случаю Дня победы в 2020 году.

Напомним, что за все время правления предшественника Зеленского, экс-президенту Петру Порошенко ни разу не поступало ни приглашений, ни поздравлений с Днем победы из Кремля: Путин адресовал свои поздравления "народу Украины", в то же время, не упоминая о прямой агрессии своего государства против Украины.

Более подробно, как День победы отмечали в Украине в этом году, вы можете узнать в видеосюжете:

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