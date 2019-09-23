Зеленского раскритиковали за призыв украинцев звонить в НАБУ

Фото: facebook.com/sluga95

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) недовольны призывом президента Владимира Зеленского украинцев к борьбе с коррупцией, которым он посоветовал звонить на горячую линию НАБУ. Общественники сетуют, что данный антикоррупционный орган занимается расследованием крупных коррупционных преступлений, а звонки украинцев "оборвут телефон" мелкими вопросами. Об этом говорится на сайте общественной организации.

Президенту напомнили, что детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенные высокопоставленными чиновниками.

"Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, которые не являются подследственными органу. Такие действия главы государства могут привести к дестабилизации работы Бюро и вызвать шквал негатива населения в связи с тем, что большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные", – говорится в заявлении.

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Общественники напомнили, что НАБУ занимается расследованием коррупционных преступлений, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, например, президент, премьер, министры; также Бюро может заниматься производствами в отношении депутатов, судей из высших судебных инстанций, прокурорами, коррупции в оборонной сфере. Размер предмета преступления или причиненного им вреда равен или превышает сумму 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных законом на момент совершения преступления (960 тыс. грн).

"Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться к Национальной полиции Украины, Государственному бюро расследований и Службе безопасности Украины. Если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях", – добавили Совете контроля НАБУ.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об обличителях коррупции. Документом предлагается, что обличителю коррупции будет выплачиваться вознаграждение, если он сообщил и активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум.

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