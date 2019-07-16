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Зеленскому готовят важные законопроекты для новой Рады: в СНБО озвучили детали

16 июля, 11:27

Работу нового созыва парламента Данилюк предлагает начать с серьезных вопросов

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Для принятия важных законопроектов команда президента намерена еще до выборов созвать внеочередное заседание Верховной Рады. В то же время после формирования нового состава парламента Совет национальной безопасности и обороны первым делом предложит президенту законопроекты по реформированию оборонной сферы и силовых структур. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, выступая на панельной дискуссии форума "Установление справедливости – повестка дня для будущего парламента" в Киеве.

"СНБО будет концентрироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформы в сфере безопасности и обороны", – сказал он.

По его словам, речь идет о частичном рассекречивании гособоронзаказа, а также реформировании СБУ и создании службы финансовых расследований.

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"Это не простой вопрос... но это должно быть сделано (реформирование), должен быть также гражданский контроль. Почему это должен быть пакет (законопроектов)? Потому что тут нельзя выбирать... Без реформы СБУ остальные сферы просто не реформируются. Я уверен, что парламент эти законы примет... Когда эти законы будут приняты, конечно, необходимо будет определенное время для имплементации, но ключевой рубикон мы пройдем... Это точно не очередная волна безрезультатных реформ", – пояснил Данилюк.

Напомним, 21 июля состоятся досрочные парламентские выборы. Итогом прихода новых людей в парламент станет то, что старая система политических договоренностей, как минимум, начнет давать сбои, максимум – перестанет работать. А на формирование новых механизмов, учитывающих новые реалии, нужно время. В комментарии сайту "Сегодня" политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко рассказал, с чем столкнутся новые нардепы.


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Тег Рада, СНБО, Зеленский, Данилюк, законопроекты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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