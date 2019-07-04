Как решать вопросы в Раде: политолог рассказал, с чем столкнутся новые нардепы

Стандартный политический торг, закулисье и потребность договариваться существуют в политике любой страны

Фото: УНИАН

Итогом прихода новых людей в парламент станет то, что старая система политических договоренностей, как минимум, начнет давать сбои, максимум – перестанет работать. А на формирование новых механизмов, учитывающих новые реалии, нужно время. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог, основатель исследовательской компании ACTIVE GROUP Андрей Еременко.

"Есть определенный механизм, как решать вопрос в парламенте. Процедура, понятно, что неофициальная. Ты идешь туда-то, договариваешься с этим. Вопрос решается. И вот приходят люди, которые эту схему не понимают. Как они себя проведут, если коллега в ответ на их просьбу "Смотри, какой классный закон, проголосуй!" скажет: "А ты взамен проголосуй за мой!" Это стандартный политический торг, так происходит везде, во всех странах. Но как новые люди, те же антикоррупционеры, поведут себя, когда окажутся в таких переговорах, столкнутся с политическими реалиями, закулисьем? И как тогда решения принимать? Где точки давления на них? Отсутствие ответа на этот вопрос гарантирует, что решения в новом парламенте некоторое время будут проходить плохо, потому что старый механизм уже работать не будет, а новый еще не отладится", – отмечает Андрей Еременко.

В свою очередь политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что одна из опасностей нового парламента – плохая управляемость. Эксперты единогласно высказывают мнение, что с этим руководители новых политсил столкнутся уже через год работы парламента, возможно, раньше.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "ОСББ в Верховной Раде", или Три проблемы будущего парламента".





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