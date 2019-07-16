У Зеленского хотят инициировать внеочередное заседание Рады

Накануне выборов на рассмотрение депутатов планирует вынести несколько важных законопроектов

Руслан Рябошапка. Фото: hubs.ua.

На прошлой неделе закрылось последние заседание Верховной Рады VIII созыва, однако в команде президента хотят созвать внеочередное заседание еще до парламентских выборов – на 18 июля.

Об этом заявил советник главы государства Руслан Рябошапка, передает РБК-Украина.

По его словам, на рассмотрение депутатов планируется вынести несколько важных законопроектов.

"Сейчас мы планируем уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое даст эффективно работать Высшему антикоррупционному суду. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении. Кроме того, будет еще несколько инициатив, которые мы будем требовать принять парламентом еще этого созыва. Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг", – заявил Рябошапка.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о внесении изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы). Глава государства намерен облегчить работу судьям нового суда и ускорить привлечение к ответственности топ-чиновников за коррупцию.

Отметим, что под конец своей каденции парламент нынешнего созыва успел принять важный документ. 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс. Перед финальным решением депутаты провалили несколько голосований за возвращение/подтверждение отклоненных правок, и только с n-й попытки набрали необходимое количество голосов. Читайте подробней в материале "Сегодня", кто остался в выигрыше от принятого Кодекса и что он предполагает.

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