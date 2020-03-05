Слезы, поцелуи и фото с Зеленским: как встретили эвакуированных в Новых Санжарах (фото и видео)

В Новых Санжарах закончилась обсервация эвакуированных из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Сегодня к санаторию Нацгвардии встретить своих родных приехали люди изо всех уголков Украины.

Родные и друзья эвакуированных не сдерживали свои эмоции: смеялись, плакали, целовались и обнимались. Встретить их приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Люди делали фото с главой государства.

Также Зеленский поблагодарил всех причастных за организацию обсервации.

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"У нас есть зафиксированный случай, вы знаете, у людей, которые приехали из Италии. Но все будет нормально, они обеспечены всеми больничными условиями. Но я бы хотел, пока здесь присутствуют журналисты, и вы, которые вернулись, – побудьте немного в Украине. Это очень важно. Мне кажется, сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны, так как даже по сравнению с уже очень многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем", - сказал Зеленский.

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Один из эвакуированных парней по имени Евгений сегодня, 5 марта, празднует день рождения. Об этом сказали президенту, и он тепло поздравил именинника. А потом начал искать вокруг, что можно подарить. В шутку предложил микрофон. Кто-то из окружения гаранта нашел коробку с часами, и Зеленский их вручил. Вот как они выглядят:

Добавим, что часть эвакуированных поедут домой на собственном транспорте, а вот иностранцев отвезут на спецавтобусах в Борисполь.

Ранее мы писали, что после обсервации за эвакуированными из Китая людьми еще несколько недель будут следить медики.

Также "Сегодня" показывали, как эвакуированные жили в обсервации:

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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